Westfalia Leer hat im Abstiegskampf einen Befreiungsschlag gelandet. Im Heimspiel gegen die SpVgg Langenhorst/Welbergen gab es einen fast schon überlebenswichtigen 2:1-Erfolg. Für die Elf von Trainer Thomas Overesch war es der erste Sieg seit Anfang März. Die Gäste konnten sich wenigstens damit trösten, dass ihr Ligaverbleib seit Sonntag auch rechnerisch feststeht.

In der Anfangsphase hatten die Leerer ihren Gegner gut im Griff. Höhepunkt einer rund viertelstündigen Drangphase war das 1:0 von Erik Schulte, der SpVgg-Torwart Peer Berghaus mit einem Schuss aus 18 Metern überraschte.

Die Langenhorster wachten erst auf, als Kevin Wenning die Latte des Westfalia-Kastens traf (19.). Fortan machten die Ochtruper mehr für das Spiel, während die Westfalia zu passiv wurde und nur noch reagierte. Christian Holtmanns 1:1 (41.) war daher die logische Konsequenz.

Im zweiten Abschnitt passierte lange Zeit gar nichts, ehe die Leerer Erik Schulte und Matthias Meis zu guten Abschlüssen kamen. Auf der Gegenseite hätte Christian Holtmann die SpVgg eigentlich in Führung bringen müssen, doch zunächst scheiterte er aus der Kurzdistanz an Michael Denkler (63.), dann lupfte der Lan­genhorster Goalgetter alleine auf den Westfalia-Keeper zulaufend den Ball am Pfosten vorbei (63.).

Den entscheidenden Treffer brachten die Hausherren in der 75. Minute an: Nach einer Ecke landete das Spielgerät vor den Füßen von Henning Eweler, der nicht lang fackelte und aus acht Metern traf – 2:1.

„Das Spiel hätte auch anders herum ausgehen können, aber diesmal hatten wir hier und da das Glück auf unserer Seite. Der Abstiegskampf geht weiter, aber augenblicklich ist die Erleichterung riesengroß“, freute sich Overesch.

Für SpVgg-Coach Thorsten Bäumer stand fest: „Wir haben hier völlig unnötig verloren. Die Gegentore waren so was von überflüssig. Vielleicht haben wir die falschen Mittel gewählt. Statt Fußball zu spielen, hätten wir auch auf die langen Dinger vertrauen sollen. Aber nur auf die zweiten Bälle zu gehen, das liegt uns einfach nicht.“

Westfalia Leer: Denkler – Eweler, J. Schulte, Hölscher – Iger, Raus (86. Krawczyk), Joormann, Hüsing – Thiele (78. Selker), E. Schulte, Meis (90. J. Wewers).

SpVgg Langenhorst/Welbergen: Berghaus – A. Holtmann, Düker, Bültbrunbe – Omar (77. Wesseling), Ochse, M. Wenning, Schwering – K. Wenning (89. Holtmannspötter), Heinrich (83. Steinlage), C. Holtmann.

Tore: 1:0 E. Schulte (10.), 1:1 C. Holtmann (41.), 2:1 Eweler (75.).