Bereits in der ersten Minute hatte Janis Schneider mit einem Freistoß, den Sven Meckelholt klären konnte, den ersten Warnschuss abgegeben. Die Führung erzielte schließlich Dustin Wolters (32.), Schneider baute diese kurz vor der Pause nach Flanke von Lennart Theismann aus (43.). Möglichkeiten für Horstmar ergaben sich nicht, es spielte nur der SCA zwingend. In der 58. Minute schoss Dennis Behn erstmalig aus zentraler Position aufs Altenrheiner Gehäuse. Passend zum Auftritt der Platzherren flog die Kugel übers Tor.

Viel zu harmlos war das Angriffsverhalten der Horstmarer, als dass Niklas Bieker oder Chris Naberbäumer Gefahr liefen, einen Gegentreffer zu kassieren. Dafür passte der nächste Angriff der Gäste über Theismann, der in der Mitte Luca Bültel fand, wieder genau – 3:0 in der 63. Minute. Mit dem vierten Altenrheiner Tor in der 69. Minute durch Niclas Petlach war die Messe in Horstmar gelesen. „Altenrheine war individuell und mit seiner Wucht einfach eine Klasse besser als wir. Taktisch und individuell haben wir zu viele Fehler gemacht“, so André Rodine.

Horstmar: Meckelholt - Buck, Wehrmann (66. Oldach), Inenguini, Höing - Backhuas, Oepping, Hellenkamp, Smith - K. Behn (34. Volmer), D. Behn.

Tore: 0:1 Wolters (32.), 0:2 Schneider (43.), 0:3 Bültel (63.), 0:4 Petlach (69.)