Die U-15-Auswahl des Fußballkreises Steinfurt hat sich in beeindruckender Art und Weise für die Endrunde der Westfalenmeisterschaft qualifiziert. Beim Vorrundenturnier in Gievenbeck gewannen die Talente vom Stützpunkt Hauenhorst am Donnerstag alle Begegnungen „zu null“.

Los ging es für die von Stefan Rother und Michael Schomann gecoachten Steinfurter mit einem 3:0 gegen den Kreis Soest. Jan Fislage und David Katerkamp (2) sorgten mit ihren Treffern für einen optimalen Start in den Wettbewerb. Fislage war es auch, der gegen Gelsenkirchen das Goldene Tor erzielte. Mit dem Kreis Bochum machten die Steinfurter kurzen Prozess. Mattes Buhla (2), Fislage und Ben Mensing trugen sich beim 4:0 in die Torschützenliste ein. Zum Abschluss folgte ein 4:0 gegen Seppenrade. Fislage, Buhla, Benny Ewers und Patrick Voss hießen die Torschützen.

Die Sieger der fünf Vorrundengruppen sowie die drei besten Zweitplatzierten nehmen am Mittwoch und Donnerstag in Kaiserau an der Endrunde teil.

Gespielt wird nach dem Hammes-Modell, jedes Team hat drei Partien zu absolvieren. Für den Stützpunkt Hauenhorst beginnt der Wettbewerb am Mittwoch um 19.30 Uhr mit dem Spiel gegen Gütersloh. Die weiteren Einsätze sind für Donnerstagmorgen und -nachmittag vorgesehen.