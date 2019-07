Gut Ding will Weile haben. Der Fußballkreis Steinfurt hat jetzt mit etwas Verzug die Staffeleinteilungen der beiden C-Ligen für die Saison 2019/20 vorgenommen. Der Grund dafür: Einige Vereine wollten noch abwarten, ob sie Mannschaften anmelden oder nicht.

„Das ist völlig in Ordnung. Bis zur Erstellung der Spielpläne Mitte Juli können noch weitere Nachmeldungen erfolgen. Wir freuen uns über jede Mannschaft, die spielen möchte“, erklärt Gerhard Rühlow, der Fußballobmann des Kreises Steinfurt.

Aktuell treten in der ersten Staffel 15 Mannschaften an, in der Staffel 2 sind 16 Teams beheimatet. Laut Durchführungsbestimmungen steigen die Meister direkt auf, die beiden Zweitplatzierten ermitteln in einem Relegationsspiel den dritten Aufsteiger.

► Staffel 1: TuS St. Arnold II, Skiclub NW Rheine II, SF Gellendorf III, SpVgg Lan­genhorst/Welbergen III, FC SW Weiner III, Fortuna Emsdetten II, Matellia Metelen III, GW Rheine II, Germania Hauenhorst III, SC Reckenfeld II, Portu Rheine, FCE Rheine III, Eintracht Rodde II, SG Elte II, Amisia Rheine III.

► Staffel 2: TuS St. Arnold III, Skiclub NW Rheine III, SF Gellendorf IV, SpVgg Lan­genhorst/Welbergen II, FC SW Weiner II, Fortuna Emsdetten III, Matellia Metelen II, Emsdetten 05 III, Borussia Emsdetten IV, Vorwärts Wettringen IV, SV Burgsteinfurt IV, Preußen Borghorst III, 1. FC Nordwalde III, FC Galaxy Steinfurt II, Westfalia Bilk II, FC Lau-Brechte II.