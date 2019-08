Westfalia Leer wehrt sich beim 0:4 gegen Borussia Emsdetten tapfer

Um für eine Überraschung zu sorgen, dafür hat es nicht gereicht. Dennoch: Westfalia Leer verkaufte sich im Kreispokalspiel am Mittwochabend gegen Titelverteidiger Borussia Emsdetten echt klasse. Von daher darf der A-Ligist die 0:4 (0:2)-Niederlage auch als eine Art gefühlten Sieg verbuchen.

Westfalia-Trainer Thomas Overesch hatte seiner Elf ein 4-5-1-System verordnet, das gut verschob und somit die Räume eng machte. Dass die Emsdettener mehr Ballbesitz verzeichneten, kalkulierte Overesch als notwendiges Übel ein.

Seine Mannschaft besaß sogar die erste Gelegenheit, als Co-Trainer Gerold Laschke aus halblinker Position über die Latte schoss (9.). Ansonsten gaben aber die Borussen den Ton an. Bis sie sich allerdings entscheidend in Szene setzen konnten, dauerte es 22 Minuten. Erst dann brachte Vincent Schulte den Favoriten mit einem gezielten Flachschuss aus 18 Metern in Führung. Fünf Zeigerumdrehungen später legte Jost Meinigmann das 2:0 nach, das gleichbedeutend mit dem Halbzeitergebnis war.

Die Westfalia zeichnete aus, dass sie auch im Angesicht der sich abzeichnenden Niederlage nicht aufsteckte und einen hohen kämpferischen Aufwand betrieb.

Die Emsdettener machten sich mit vielen Ungenauigkeiten selbst das Leben unnötig schwer. So gelang es dem Heimteam, bis zum 3:0 durch Marco Pereira Ferreira in der 79. Minute weitere Einschläge zu verhindern. Für den Schlusspunkt sorgte Karl Hoffmann nur 120 Sekunden später.

„Ich echt gut zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben uns heute nicht vom Tabellenführer der Westfalenliga auseinanderspielen lassen“, resümierte Overesch nach dem Abpfiff.

Westfalia Leer: Denkler – D. Thiemann, Hölscher, Eweler, Hüsing – Iger (77. Ahlers), M. Thiemann (65. Raus), Laschke (65. Westerink), Arning, Selker – Meis.

Tore: 0:1 Schulte (22.), 0:2 Meinigmann (26.), 0:3 Pereira Ferreira (79.), 0:4 Hoffmann (81.).