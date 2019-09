Die Zweitvertretung des Westfalenligisten Borussia Emsdetten war aufgrund ihrer bisherigen Erfolge als Favorit in die Partie gegangen. Insofern kann Westfalia Leer mit dem 1:1 durchaus zufrieden sein. So sah es Trainer Thomas Overesch: „Ein leistungsgerechtes Ergebnis. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass beide Teams noch weitere Chancen hatten, und auch diese Möglichkeiten waren zahlenmäßig ausgeglichen.“

Die Emsdettener verzeichneten in einem Lattentreffer die größte ihrer weiteren Chancen. Die Westfalia ihre in einer vielversprechenden Aktion von Timo Hüsing in der Schlussphase des stets spannenden Spiels.

Hüsing war es auch, der mit einem fulminanten Schuss in den Winkel aus einer Entfernung von 20 Metern für die Leerer Führung gesorgt hatte, die Till Zollfrank zwölf Minuten vor Schluss der Partie wettmachte, als er Daniel Kock im Tor der Hausherren keine Abwehrchance ließ.

Westfalia Leer: Kock, Thiemann, Selker (84. Ahlers, Eweler, Iger, Laschke, Raus (46. Hölscher), Wewers, Schulte, Hüsing, Arning (25. Krawczyk).

Tore: 1:0 Hüsing (56.), 1:1 T. Zollfrank (78.).