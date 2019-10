Mittwochspiele in der Kreisliga A fallen aus

Horstmar/Nordwalde/Ochtrup -

Am Mittwoch ruhte der Ball in der Kreisliga A. Weder bei Amisia Rheine (gegen die SpVgg Langenhorst/Welbergen) noch bei Westfalia Leer (gegen den 1. FC Nordwalde) konnte gespielt werden. Der Regen hatte die Plätze zu schwer in Mitleidenschaft gezogen. Wann nachgeholt wird, steht schon fest.