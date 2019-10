Eine Veränderung gibt es zur Saison 2020/21 auf der Trainerbank des Fußball-A-Ligisten SpVgg Lan­genhorst/Welbergen. Thorsten Bäumer hat Mannschaft und Vorstand jetzt mitgeteilt, für eine weitere Spielzeit – es wäre seine siebte bei den Schwarz-Gelben gewesen – nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

„Die Mannschaft und ich sind einen langen und guten Weg gemeinsam gegangen, aber jetzt wird es Zeit für frischen Wind. Ich bin mir sicher, dass das dem Team nur gut tun kann“, begründet Bäumer, der die Ochtruper 2018 zusammen mit Thomas Fraundörfer in das Kreisoberhaus zurückführte. „Nach sechs Jahren gibt es irgendwann mal Abnutzungserscheinungen. Man kann dann leicht in einen Trott verfallen, zudem wird es immer schwerer, neue Impulse in der Trainingsgestaltung zu setzen“, fügt Bäumer an.

Der 52-Jährige betonte, dass seine Entscheidung nicht mit einem eventuellen Interesse andere Vereine in Verbindung zu bringen sei. „Ich habe in dieser Richtung keine Anfragen vorliegen und kann mir durchaus vorstellen, mal ein Jahr Pause zu machen“, so Bäumer, der schon als Aktiver drei Jahre lang im Vechtestadion kickte. Auch deshalb liegt dem Borghorster die SpVgg ganz besonders am Herzen.

Offen ist, wie es mit seinem Trainerpartner Thomas Fraundörfer weitergeht. Der 47-Jährige lässt die Entwicklung auf sich zukommen und möchte noch Gespräche mit Sportwart Bernd Fehlker führen. „Ich wäre zu allen Schandtaten bereit. Allerdings immer unter der Prämisse, dass ich die Traineraufgaben nicht alleine ausübe. Das geht aufgrund meiner beruflichen Verpflichtungen nicht“, bezieht der Polizeibeamte Stellung

„Es tut mir echt leid, dass Thomas aufhört. Er hat bei uns super Arbeit geleistet, und auch das Zusammenspiel mit ihm funktionierte immer hervorragend“, kommentierte Vorsitzender Alfred Holtmann den Entschluss des Übungsleiters.

Für die Verantwortlichen in Langenhorst beginnt damit die Suche nach einem Nachfolger. „Wir gucken mal, wer auf dem Markt ist und wer zu uns passt. Aber darüber möchte ich nicht viel zu sagen, denn in dieser Sache hat Bernd Fehlker die Finger drauf“, stellt Holtmann klar.