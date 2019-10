Die Fechtabteilung des TB Burgsteinfurt wartet am Wochenende gleich mit zwei sportlichen Großereignissen auf. Am Samstag findet in der Halle der Technischen Schulen die zweite Auflage des Münsterland-Cups statt. Als Qualifikationsturnier für die Teilnahme am Weltcup ist es nahezu ein Pflichtturnier für die Fechter.

Der Verein rechnet mit über 100 aktiven Fechtern – ein international besetztes Feld wird erwartet. Ebenfalls mit von der Partie ist André Sanita, amtierender europäischer Vizemeister (Mannschaft). Von den Fechtern des TB Burgsteinfurt geht Torsten Stockhausen an den Start. Los geht es am kommenden Samstag um 9 Uhr. Die Finalgefechte finden gegen 15.30 Uhr statt.

Am Sonntag treten die Junioren zum traditionellen Turnier „Steinfurter Schloss“ an, das nunmehr schon seit 1976 in Burgsteinfurt ausgetragen wird. Auch hier trifft sich ein internationales und hochkarätiges Teilnehmerfeld.

Die Fechtabteilung stellt somit ein spannendes Wochenende in Aussicht, bei dem die Zuschauer auf ihre Kosten kommen werden, zumal auch für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt.