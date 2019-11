Gegen den Skiclub Rheine fordert Trainer Thomas Overesch einen Heimsieg. „Egal wie, Hauptsache am Ende haben wir am Samstagabend die drei Zähler auf unserem Konto.“ Die sind auch bitter nötig, denn mit gerade einmal sechs Punkten stehen die Leerer am verkehrten Ende der Tabelle.

„Natürlich haben wir in dieser Saison einige mehr als unglückliche Niederlagen kassiert, aber das hatte nicht immer was mit Pech, sondern ab und zu auch was mit Unvermögen zu tun“, erklärt Overersch. Er will von seinen Kickern mehr Ruhe am Ball sehen. Einer, der das vorlebt, ist Mittelfelder Tim Laumann.

Qualitäten dieser Art sind heute Nachmittag gefragt, denn gegen die langen Kerls in der ­Deckung des Skiclubs hat „flach spielen, hoch gewinnen“ noch mehr Bedeutung als sonst.