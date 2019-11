Nordwalde -

Der 1. FC Nordwalde kommt am Samstag in den Genuss eines Heimspiels. Zu Gast ist Westfalia Leer. Im Vorfeld spricht viel für einen Sieg der Blauen, doch die Gäste haben am vergangenen Wochenende gezeigt, dass sie Favoritenstürze beherrschen.