Dass diese nach neun Minuten einem 0:2-Rückstand hinterher laufen musste – Munzur Bezgincan und Johannes Heimann waren die Torschützen –, erschwerte die Angelegenheit. Doch über die gesamte Spieldauer kamen die Gäste nicht wirklich in die Partie. „Wir haben es nicht so recht auf Palette gekriegt“, so Overesch.

Der Anschlusstreffer entsprang einer Kombination durchs Zentrum und einem Steilpass Timo Hüsings, den Jannik Arning verwertete (21.). Weitere Einschussmöglichkeiten hatten beide Teams auf dem Fuß oder Kopf. Die Vorwärts-Reserve hätte früher als erst in der 72. Minute auf 3:1 oder mehr stellen können. Dann war Nils Bauersachs erfolgreich.

Leer strahlte durch Innenverteidiger Jonas Schulte (zwei Kopfbälle), Gerold Laschke und Timo Hüsing per Freistoß Torgefahr aus. Doch für einen Punkt kamen die Roten am Sonntag nicht in Frage.

Westfalia Leer: Kock – Hölscher (70. Krawczyk), J. Schulte, Eweler – Raus, D. Thiemann (70. Meis), Laumann, Laschke (84. Selker), Hüsing – Arning, E. Schulte.

Tore: 1:0 Bezgincan (7.), 2:0 Heimann (9.), 2:1 Arning (21.), 3:1 Bauersachs (72.).