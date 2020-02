Laufen: Phillip Bartsch läuft Marathon in Kiel

steinfurt -

Von Günter Saborowski

Beim Marathon in Kiel lief der ehemalige Radsportler des RSV Friedenau Steinfurt, Phillip Bartsch, mit 3:20 Stunden eine gute Zeit. Was einiges heißen will angesichts der Verhältnisse die im hohen Norden herrschten.