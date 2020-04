In Zeiten von Corona beginnen dieser Tage sehr viele Geschichten mit dem Wörtchen „eigentlich“. Eigentlich wäre jetzt Champions-League, eigentlich würde ich heute im Büro arbeiten, oder eigentlich würden wir am Samstag zusammen grillen. Und eigentlich hätten am Sonntag in Herne die Deutschen Meisterschaften im Sechs-Stunden-Lauf stattfinden sollen. Aber eben nur eigentlich.