Abstiegsfrage in der A-Liga noch ein Geheimnis

Kreis Steinfurt -

Während die Saison in der Bundesliga am Samstag beendet wird, machen sich die Verantwortlichen des Fußballkreises Steinfurt schon ihre Gedanken um den Ligastart auf Kreisebene. Wann es wieder los geht, ist noch unklar. Aber wer gegen wen in welcher Staffel antritt – darüber herrscht jetzt Klarheit.