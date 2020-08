Pflichtspiel-Fußball wird am Sonntag in Horstmar serviert. Ab 15 Uhr erwartet die Germania in der ersten Runde des Kreispokals 2021 ihren A-Liga-Rivalen SpVgg Langenhorst/Welbergen.

Horstmars Trainer Bernd Borgmann, dessen Mannschaft zuletzt nur 1:1 gegen die Dritte des Borghorster FC spielte, hat alle Akteure an Bord und kann nach bislang sieben Trainingseinheiten eine einigermaßen eingespielte Formation aufs Feld schicken. Die Elf aus Langenhorst hat er sich im Vorfeld dieser Pokalbegegnung sogar einmal unter Spielbedingungen anschauen können. „Gegen Darfeld“, bestätigte Borgmann, doch große Erkenntnis habe er aus der Partie nicht gewinnen können. „Ich muss schauen, wer da am Sonntag aufläuft, dann weiß ich mehr“, übt sich der Horstmarer Trainer in Zurückhaltung.

Die Gäste aus Ochtrup müssen wahrscheinlich auf die beiden Wenning-Brüder Marcel und Kevin sowie auf Johannes Schepers verzichten. Eine Entscheidung fällt erst am Sonntag, entsprechend kurzfristig wird sich Trainer Jens Wietheger auf eine Startformation festlegen. Klar ist im jetzt schon: „Es wird heiß, und wir spielen auf dem Kunstrasenplatz. Da werden die Füße brennen.“

Am Donnerstag testeten die Langenhorster gegen SuS Neuenkirchen III und gewannen nach Treffern von Kevin Wenning (9.) und Christian Holtmann (81.) mit 2:0. „Nach vorne hin war das schon ganz gut, aber wir müssen an der Rückwärtsbewegung arbeiten“, analysierte Wietheger.