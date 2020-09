Westfalia Leer ist mit einem „Dreier“ in die neue Saison gestartet. Mit 1:0 (1:0) wurde das Heimspiel gegen die Reserve des Borghorster FC gewonnen.

Mit diesem Ausgang war nicht zwingend zu rechnen, denn den ohnehin personell arg gebeutelten Hausherren fielen mit Gerold Laschke und Jannik Arning kurzfristig zwei weitere Leistungsträger aus. „Daher war uns klar, dass es heute nur über den Kampf gehen kann. Und das haben wir beherzigt“, bilanzierte Leers Trainer Thomas Overesch.

Die BFC-Reserve nahm den Kampf zunächst nicht richtig an und kam auch mit dem unebenen Boden nicht wirklich klar. Daher besaß die Westfalia mehr vom Spiel und erzielte in der 42. Minute das Tor des Tages: Nach einem Freistoß von Timo Hüsing aus dem Halbfeld stieg Jonas Schulte am höchsten und köpfte den Ball aus acht Metern platziert in die Ecke.

Nach dem Wiederbeginn fanden die Borghorster mehr zu ihrer Linie, ohne dabei aber wirklich gefährlich zu werden. „Einmal musste Max Joormann in höchster Not auf der Linie retten, aber ansonsten haben wir wenig zugelassen“, so Overesch.

Ähnlich sah es sein Gegenüber Thomas Grabowski, der bemängelte: „Wir haben zwar in der zweiten Halbzeit mehr gemacht, sind aber nicht wirklich in die Box gekommen. Hinten drin haben die Leerer einige echt große Leute, die das gut verteidigt haben. Schade, aber das war ja erst das Auftaktspiel.“

Das endete für den Borghorster Joel Wierling bitter. Er zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu und wird mehrere Monate ausfallen.

Westfalia Leer: Denkler – Hölscher (72. Jahn), Bödding, J. Schulte, Krawczyk – J. Wewers (55. Joormann), Hüsing – Selker, Raus (75. Becker), Ahlers – E. Schulte.

Borghorster FC II: Brinkert – Reiß, Overhage, Pöpping, Bittner (46. Olden/69. Köning– Wierling (59. Greshake), Eilers – Weiermann (62. Fischer), Brinkhaus, A. Groll – Bauland.

Tor: 1:0 J. Schulte (42.).