Bernd Borgmann plagen vor dem Heimspiel gegen die Sportfreunde Gellendorf große Probleme. „Ich muss gucken, dass ich überhaupt elf gesunde Spieler auf den Platz bekomme“, legt der Trainer von Germania Horstmar seine Stirn in Falten. Unter anderem fällt auch sein spielender Co Christopher Backhaus (Muskelfaserriss) aus. Fest planen kann Borgmann mit Alexander Volmer, Lars Berkenbrock und Patrick Jung. Letzterer ist in der Germania-Hintermannschaft so etwas wie der Fels in der Brandung. „Patrick ist einer, der voran geht. Ein absoluter Führungsspieler eben“, adelt Borgmann seinen Innenverteidiger. Dass am Sonntag eine Menge Arbeit auf die Horstmarer wartet, ist ihrem Coach sonnenklar: „Ich halte die Gellendorfer für eine sehr gute Mannschaft, die spielerisch echt viel zu bieten hat.“