Zum Saisonabschluss, neudeutsch „Late Season“, sammelten die Leichtathleten des TuS Germania Horstmar noch einmal Titel. Nach den Deutschen Jugendmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Heilbronn fanden nun die westfälischen Jugend-Titelkämpfe der Altersklassen U 16 und U 18 im Ischelandstadion in Hagen statt. Zu den guten Leistungen trug auch das athletenfreundliche Spätsommerwetter bei.

So sicherte sich Lennart Lindstrot nach seinem sechsten Platz bei der DM in Hagen nach einem starken Finish in neuer persönlicher Bestzeit von 1:58,86 Minuten den Titel über die 800 Meter in der MJU 18.

Auch die Erfolgsstrecke seines Zwillingsbruders Henrik riss nach seiner Vizemeisterschaft in Heilbronn über die 2000 Meter Hindernisstrecke in Hagen nicht ab. Auf der 1500 Meter Flachdistanz sicherte er sich den Titel in einer Zeit von 4:09,16 Minuten. „Nicht meine beste Zeit, aber nach den Deutschen war die Luft ein bisschen raus. Jetzt habe ich auch erstmal eine Woche Laufverbot, um mich auszuruhen“m sagte Lindstrot nach den anstrengenden Meisterschaften.

Mit dabei waren auch Felix Uhlenbrock (M 15) und Johanna Ruck (W 14), die über die 80 Meter Hürden an den Start gingen. Ruck strauchelte bei ihrem ersten Start bei westfälischen Einzelmeisterschaften an der zweiten Hürde und kam aus dem Rhythmus. Uhlenbrock hingegen lief ein sauberes Rennen und belohnte sich mit Platz fünf und neuer Bestzeit von 12,36 Sekunden.