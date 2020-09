Westfalia Leer reist am Sonntag zu Eintracht Rodde. „Ich bin da immer gerne. Der Platz ist gut zu bespielen, und die Zuschauer sind eng am Geschehen dran“, freut sich Trainer Thomas Overesch auf das Match im Rheiner Ortsteil. Er ist sich im Klaren darüber: „Wir können auf jeden Fall in Rodde gewinnen, werden aber verlieren, wenn wir nicht an unsere Grenzen gehen.“ Wichtiger Bestandteil im Westfalia-Puzzle ist Julian Wewers, der auf der Sechs operiert. Mit seiner Robustheit hilft er der Westfalia in dieser zentralen Rolle enorm weiter.