Schwarz-Gelber in Blau und Weiß

Horstmar -

Von Marc Brenzel

Die Fußballer des TuS Germania Horstmar haben es in diesen Tagen nicht einfach. Da ist umso mehr ihr Kapitän Patrick Jung gefragt. Der spielt jeden Sonntag in Farben, die überhaupt nicht zu seinem Herzensverein in der Bundesliga passen.