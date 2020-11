Der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Westfälischen Fußball- und Leichtathletikverbandes (FLVW) hat entschieden, dass der Spielbetrieb in diesem Jahr nicht mehr aufgenommen wird. Darauf verständigten sich die VFA-Mitglieder und die Vorsitzenden der 29 FLVW-Kreise am Dienstag in einer Videokonferenz. „Nach den jüngsten Einschätzungen der Bundes- und Landesregierung ist es nicht realistisch zu erwarten, dass der Spielbetrieb im Amateur- und Jugendbereich noch in diesem Jahr zugelassen wird. Wir haben uns deshalb entschlossen, im Dezember keine Spiele mehr anzusetzen“, betonen VFA-Vorsitzender Reinhold Spohn und Holger Bellinghoff, der als FLVW-Vizepräsident für den Jugendfußball verantwortlich ist.“ Wann die Saison fortgesetzt wird, hängt maßgeblich von dem Infektionsgeschehen und den politischen Entscheidungen ab. Manfred Schnieders (FLVW-Vizepräsident Amateurfußball) bringt eine verkürzte Winterpause ins Spiel. Denkbar sei ein früherer Re-Start im Januar, so Schnieders weiter. Der FLVW befasst sich bereits mit den Anpassungen des Rahmenterminkalenders 2020/21. Es bleibt dabei, dass den Vereinen vor dem Re-Start eine zweiwöchige Vorbereitungszeit eingeräumt wird.