Auch der Kreispokal wird gestrichen

Von der Annullierung der Meisterschaftssaison im Fußball (die WN berichteten) sind auch die Pokalwettbewerbe betroffen. Anders als zunächst in Steinfurt geplant, wird jetzt auch der Kreispokal 2020/21 nicht weiter ausgetragen. Das bestätigte Pokalspielleiter Gerhard Rühlow.

Zunächst hatte er geplant, die noch ausstehenden Partien in die Vorbereitung – sprich Juli und August – zu integrieren. Doch davon musste nun Abstand genommen werden. „Das bedauere ich“, positionierte sich Rühlow. „Aber wenn der Verband und die anderen 28 Kreise so entscheiden und eine Annullierung wünschen, dann passen wir uns natürlich an.“

Da es folglich keinen Kreispokalsieger 2020/21 gibt, aber ein Steinfurter Verein für die Teilnahme am Westfalenpokal gemeldet werden muss, bekommt der FC Eintracht Rheine als Kreispokalsieger 2019/20 das Startrecht zugeteilt. Kurios: Der Oberligist war im laufenden Wettbewerb bereits in der ersten Runde am FC Vorwärts Wet­tringen gescheitert.