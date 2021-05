Horstmar -

Von Ulrich Hörnemann

Henrik Lindstrot hat es allen gezeigt. Bei der Deutschen Meisterschaft der Langstreckler holte sich der für die LG Olympia Dortmund startende Steinfurter den Titel in der Altersklasse U 20. In der Schlussrunde zog der 18-Jährige zu einem staubtrockenen Sprint an und distanzierte damit die Konkurrenz.