In den kommenden zwei Wochen haben die A-Liga-Fußballer des TuS Laer kein Punktspiel zu bestreiten. Das dürfte Zeit genug sein, um die eigene Leistung in der Partie bei Emsdetten 05 II zu hinterfragen. Denn da machten die 08er keine gute Figur und verloren mit 0:3 (0:1).

Vorne wie hinten wirkten die Gäste fahrig. Paul Wesener-Roth und Fabian Frie hätten ihr Team gut und gerne in Führung bringen können, ließen aber im Abschluss die Konzentration vermissen. Und auch in der eigenen Hälfte waren die Gäste gedanklich nicht immer auf der Höhe. Dass dem 1:0 von Linus Hörsting allerdings eine klare Abseitsstellung vorausging (43.), dafür konnten die Laerer nichts.

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff verdoppelte Hörsting die Führung der Hausherren. Fortan war der TuS nicht mehr richtig in der Partie. Der Abstiegskandidat aus Emsdetten hatte nun das Zepter in der Hand und hätte sogar noch nachlegen können, wenn nicht müssen.

Erst in der Schlussphase rissen sich die Gäste wieder etwas mehr zusammen. Das schlug sich jedoch nicht in Messbarem nieder, denn im Angriff entwickelten die Laerer keine Durchschlagskraft. Im Gegenteil: In der Nachspielzeit erzielte Timo Heinrich sogar noch das 3:0.

„Ohne Mist – da hätte ich auch noch selbst mitspielen können. Die ersten beiden Gegentore sind für mich klar abseits, doch heute sollten wir uns mal lieber an die eigene Nase fassen“, fand Trainer Ron Konermann nach dem Schlusspfiff deutliche Worte.

TuS Laer 08: Thüning – Karatoprak (46. El-Haji), Eissing, Bröker (55. Kippenbrock/78. Brinck), Eißing – Dresa, Medding – Wesener-Roth, Schwier, L. Konermann – Frie.

Tore: 1:0 und 2:0 Hörsting (43./50.), 3:0 Heinrich (90. + 4).