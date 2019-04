Kevin Botella bleibt doch nicht beim TuS Laer. Den Mittelfeldspieler zieht es im Sommer zu TuRo Darefeld, wo er die Aufgabe eines spielenden Co-Trainers übernimmt.

Eigentlich stand Botella beim TuS im Wort, doch für dessen Trainer Ron Konermann zeigt Verständnis: „Mein Gott, wir sind doch nur im Amateurfußball. Kevin möchte wohl was in Richtung Trainer machen, und wenn er diesbezüglich eine Perspektive aufgezeigt bekommt, wollen wir ihm keine Steine in den Weg legen.“

TuRo Darfeld ist aktuell Tabellenelfter der Kreisliga A Ahaus/Coesfeld II. Trainiert wird das Team von Markus Lindner.