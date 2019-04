Laerer sind auf der Suche nach mehr Sicherheit und finden neuen Stürmer

Laer -

Eine bislang wenig befriedigende Rückrunde sorgt dafür, dass beim TuS Laer über den Ligaverbleib gesprochen werden muss. Noch befinden sich die 08er aber in einer günstigen Ausgangsposition. Die könnte am Sonntag mit einem Sieg bei Amisia Rheine weiter verbessert werden. Für die Offensiver bekommen die Laerer in der neuen Saison Zuwachs.