Vielleicht sollte Alexander Thüning, Torwart des TuS Laer, über eine Umschulung nachdenken. Gleich zwei Torvorlagen steuerte er beim 6:0 (2:0)-Erfolg seiner Farben über Vorwärts Wettringens Reserve bei.

Sowohl das 5:0 von Marcel Exner (82.) als auch das 6:0 von Paul Wesener-Roth hatte Thüning mit einen langen Abschlag vorbereitet. Ein Keeper als unmittelbarer Vorlagengeber – TuS-Trainer Ron Konermann hatte absolut nichts dagegen. „In dieser Hinsicht war er besser als manch ein Feldspieler von uns“, lobte der Coach.

Seine Mannen lieferten aber auch ansonsten eine gute Leistung ab. „Wir haben aus den Chancen, die wir hatten, alles gemacht“, resümierte der Trainer. „Auch in der Höhe war der Sieg verdient, vielleicht ein Tor zu hoch.“

In der ersten Hälfte stellte Exner mit einem Doppelpack die Weichen für einen Laerer Sieg (13./28.). Nach der Pause legten Nico Stippel (61.) sowie Leon Konermann nach (79.). Der TuS hielt die Gäste prima in Schach. „Wir haben ihnen ordentlich den Schneid abgekauft“, so Konermann abschließend.

TuS Laer 08: Thüning – Wesener-Roth, Eißing, Bröker, Höner – Veltrup, Schwier, Oldach, Stippel – Exner, Konermann . – Tore: 1:0 Exner (13.), 2:0 Exner (28.), 3:0 Stippel (61.), 4:0 Konermann (79.), 5:0 Exner (82.), 6:0 Wesener-Roth (90+2.).