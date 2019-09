Laer -

Wer vermutet hatte, dass der SC Preußen Borghorst nach der 1:10-Niederlage vergangene Woche in ein Loch verfällt, wurde am Sonntag eines Besseren belehrt. Die Borghorster entschieden das Derby beim TuS Laer 08 für sich. In einer rasanten Partie, in der die Zuschauer Traumtore und Comebacks sahen, hieß es am Ende 2:4 aus Sicht der Laerer.