Am Wochenende fand das Nachbarschaftsderby zwischen dem KSC 67 Laer und dem TV Borghorst in Laer statt. Aufgrund einer Beschädigung auf einer Bahn musste das Spiel statt auf vier Bahnen nur auf zwei stattfinden. Das bedeutete, dass immer ein Laerer direkt gegen einen Borghorster startete.

Für Laer begann Michael Reisch, für Borghorst Jürgen Lammers. In dem ausgeglichen Duell setzte sich Reisch mit dem Tagesbestergebnis von 766 Holz gegen Lammers (751) durch. Im zweiten Block trat Marcus Klaus für Laer und Jürgen Allendorf von Borghorst an. Auch in diesem Duell setzte sich der Laerer mit 721 Holz gegen 703 Holz von Allendorf durch. Laer führte zur Hälfte des Spiels jetzt mit 33 Holz.

Als nächstes trat Lars Abbenhaus (KSC) gegen Thomas von Schledorn an. Abbenhaus scheiterte mit guten 751 Holz knapp an der Zahl des besten Borghorsters Lammers, Schledorn warf 710 Holz. Abbenhaus baute den Vorsprung der Laerer auf 74 Holz aus.

Als Vierte ihrer Mannschaften betraten Josef Flothköttter (Laer) und Frank Lammerding (TVB) die Bahnen. Es entwickelte sich trotz des Vorsprungs der Laerer schnell ein Duell, bei dem es um des Gesamtsieg ging. Flothkötter, der aufgrund einer noch nicht vollständig ausgeheilten Verletzung nach 90 Wurf ausgewechselt und durch Rudi Dieckmann ersetzt wurde, erreichten zusammen 610 Holz. Lammerding spielte die 120 Wurf konstant und erreichte 717 Holz. Das Spiel endetet mit 2848:2882. Aufgrund der ausgeglichenen Mannschaftsleistung nahmen die Borghorster auch den Zusatzpunkt mit. Das Spiel endete mit 3:0 für Borghorst.