Horstmar -

Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Bezirksliga ist der TuS Germania Horstmar auch in der A-Liga in Schwierigkeiten. Als Tabellenletzter droht der Sturz in die B-Liga. Doch Trainer Bernd Borgmann ist nicht bereit, alles schwarz zu malen. In seiner Halbjahresanalyse überwiegen die positiven Aspekte.