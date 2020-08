Einen wahren Schleifenregen gab es für den ZRFV Laer. Am Wochenende platzierten sich mehrere Reiter des Vereins weit vorne in den Ergebnislisten.

Ein Springreiter der jungen Garde erzielte dabei seinen bis dato größten Erfolg: Mit Pony Pagena – im Besitz der Familie Steinigeweg und schon viele Jahre Wegbegleiter von Sebastian Gerdener – startete dieser bei den Westfälischen Meisterschaften der Springreiter in Münster-Handorf. Im Westfälischen Nachwuchschampionat für Ponyspringreiter bis 14 Jahre platzierten die zwei sich in der ersten Qualifikation auf Rang sechs.

Am Folgetag wurde dieses gute Ergebnis noch getoppt. Rang zwei in der zweiten Qualifikation hieß in der Endabrechnung, dass Gerdener und Pagena lediglich Malte Merschformann aus Osterwick den Vortritt lassen mussten und sich Platz zwei ersprangen.

Eine Amazone stand dem nichts nach: Charlotte Franke und ihre Stute Cäthe waren in Amelsbüren am Start. In einer Springpferdeprüfung der Klasse A** wurde das Paar mit 7,8 Dritter. Mit der gleichen Wertung – allerdings lagen die Stangen dieses Mal ein bisschen höher – heiß es Rang vier in einer Springpferdeprüfung der Klasse L.

Ebenfalls in Amelsbüren waren Jaqueline Rickert und der fünfjährige Eddy Deluxe anzutreffen. Nach einer sehr gelungenen Vorstellung, hieß es Platz vier in einer L-Dressur.

In Olfen überzeugte Clara Möllers mit dem selbstgezogenen Nachwuchs. In einer L-Dressur auf Trense wurde sie auf Doctor Cooper Dritte. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse A hatte Möllers Sammy de Luxe gesattelt. Mit dem gangstarken Braunen holte sie sich bei starker Konkurrenz den Sieg.