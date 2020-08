Auch in der Gemeinde Laer tobte am Donnerstag das Gewitter, allerdings hatten die Fußballer des TuS zu diesem Zeitpunkt ihre Begegnung gegen den Neu-Bezirksligisten SV Mesum II bereits hinter sich gebracht – und dazu noch mit 3:1 (1:0) verdient gewonnen.

„Wir haben das Spiel um eine halbe Stunde nach vorne verlegt. Nicht so sehr wegen des angekündigten Gewitters, sondern wegen der drohenden Dunkelheit“, erklärte Trainer Ron Konermann, warum bereits um 19 Uhr der Anpfiff von Schiedsrichter Michael Klapper früher ertönte.

„Es war insgesamt ein gutes Spiel von uns, immerhin gegen einen Bezirksligisten. Wir haben wenig zugelassen und uns viele Torchancen erspielt“, sagte Konermann und war ein wenig betrübt, dass nicht alle den Weg ins gegnerische Tor fanden.

Steffen Köhler erzielte in der 20. Minute mit einem Freistoß aus 20 Metern, der noch abgefälscht wurde, die Führung. Weitere Chancen folgten, der Torjubel indes blieb aus. Erst nach der Pause erhöhte Nico Stippel mit seinem ersten Treffer nach Flanke von Hannes Medding auf 2:0 (53.). Neun Minuten später legte Stippel das 3:0 nach (62.), diesmal war Jannik Oldach der Vorbereiter. Kurz vor dem Ende der Begegnung kamen die Mesumer noch zu ihrem Ehrentreffer, weil Jan Schwier bei einem Freistoß, in der Mauer stehend an der Hand getroffen wurde. Leon Löcke verkürzte auf 1:3. Danach traf Jan Schwier noch die Unterkante Latte (88.), ein Schuss von Leon Konermann wurde noch auf der Torlinie geklärt (84.).

Am Samstag spielen die Nullachter im eigenen Stadion (die Partie wurde verlegt) gegen Westfalia Osterwick aus der Kreisliga A Ahaus-Coefeld. Anstoß ist um 15 Uhr.