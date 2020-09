Die gute Frühform des TuS Laer 08 hielt auch beim Auswärtsspiel in St. Arnold an. Nach dem 3:2 (0:0)-Erfolg, in dem alle Tore innerhalb einer Viertelstunde fielen, festigen die Schwarz-Gelben ihren Platz im oberen Tabellendrittel.

„Da wir es nicht geschafft haben, die Vorentscheidung zu erzielen, wurde es am Ende noch mal eine Zitterpartie“, verriet Trainer Ron Konermann. „Es ist aber alles glatt gelaufen und wir nehmen die drei Punkte sehr gerne mit.“

Die erste Stunde der Partie war kein Leckerbissen, große Torchancen blieben aus. Das haben sich die Spieler alles für die Viertelstunde zwischen Minute 60 und 75 aufgehoben. Nach Zuspiel von Marcel Exner traf zunächst Nico Stippel (60.). Die Führung wurde jedoch von Pascal Garnings egalisiert (69.). Eine Minute später brachte die Combo Exner und Stippel die Laerer wieder in Front. Jan Schwier gelang es sogar, diesmal mit Stippel als Vorbereiter, die Führung auszubauen (74.). Doch wieder eine Minute später brachte Carlos Hyneck den Gastgeber wieder ins Spiel. Sein Distanzhammer aus rund 30 Metern war nicht zu halten (75.).

Doch dann war es auch wieder gut mit Toren, und das Spiel wurde wieder zu dem, was es schon die ersten 60 Minuten war – ein ereignisarmes.

Kommende Woche begrüßen die Schwarz-Gelben den ebenfalls ungeschlagenen FC Nordwalde auf der heimischen Sportanlage.

TuS Laer: Thüning – Eissing (73. Wilpsbäumer), Kippenbrock, Köhler, Eißing – Drees (84. Dresa), Medding – Stippel, Schwier (90. Bühning), Exner – Wesener-Roth (71. L. Konermann).

Tore: 0:1 Stippel (60.), 1:1 Garnings (69.), 1:2 Stippel (70.), 1:3 Schwier (74.), 2:3 Hyneck (75.).