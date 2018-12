Einst glänzte René Perrefort bei den Fußballern von Arminia Ochtrup als „Zehner“ mit ganz starkem linken Fuß. In seiner neuen Lieblingssportart benutzt „Harry“ lieber die Hände. Der 39-Jährige steht mit dem Dartteam Steinfurt vor dem Aufstieg in die 2. Liga.

Jedes Jahr um Weihnachten rückt Darts in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace genießt schon seit langem auch in Deutschland Kultcharakter. Einer der besten Dartsportler im Kreis ist René Perrefort. Der 39-jährige Ochtruper, der für den Regionalliga-Spitzenreiter DT (Dartteam) Steinfurt antritt, stellte sich jetzt den Fragen von WN-Sportredakteur Marc Brenzel.

Weihnachten vor der Tür und die Darts-WM im Fernsehen: Das müssen doch Hochtage für Sie sein, oder?

René Perrefort: Ja, die Vorweihnachtszeit beziehungsweise die Tage zwischen den Feiertagen und Darts – das gehört einfach zusammen.

In London auf der Bühne zu stehen, dürfte der Traum von jedem Darts-Liebhaber sein. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Perrefort: Ich wäre schon froh, mal einen der größeren, regionalen Wettbewerbe zu gewinnen. Ein Ranglistenturnier auf Ebene des Deutschen Dartverbandes zum Beispiel.

So ein Turnier wurde im September in Borghorst ausgetragen. An beiden Tagen haben Sie in der K.o.-Runde jeweils mit 3:4 gegen Nico Blum verloren. Der ist auf Platz 171 der Weltrangliste zu finden und ist eine der großen deutschen Hoffnungen. Spornen solche Achtungserfolge an?

Perrefort: Ja, da habe ich richtig gut gespielt und einen Durchschnitt von 80 Punkten pro Aufnahme gehabt. Einen 90er Durchschnitt zu erreichen, ist mein persönliches Ziel.

Und was sitzt mit dem DT Steinfurt drin?

Perrefort: Da wollen wir in die 2. Liga aufsteigen. Angesichts eines Vorsprungs von drei Punkten sieht das gut aus. Aber Wulfen und Münster sind auch stark. Die werden alles daransetzen, unsere Siegesserie zu beenden. Wir haben 43 Spiele in Folge gewonnen.

Wann haben Sie mit dem Darts begonnen?

Perrefort: Das war 2012. Aus beruflichen Gründen lebte ich damals in Duisburg und bin mal zum Training des dortigen Erstligisten in Marxloh gegangen. Obwohl ich mit 0:25 verloren habe, war ich elektrisiert. Der Gegner war übrigens Andreas Röttger, der mein Kumpel und mein Dart-Leitwolf geworden ist. Mittlerweile spiele ich den gegen die Wand. Das zeigt, dass mit Trainingsfleiß richtig viel möglich ist.

Wie oft und wie lange trainieren Sie?

Perrefort: Ich versuche, jeden Tag eine Stunde zu trainieren. Je nach dem, wie es sich für mich als vierfachen Familienvater am besten einrichten lässt.

Sie haben früher beim SC Arminia Ochtrup in der Bezirks- und Landesliga Fußball gespielt. Wie sieht es bei Ihnen aktuell mit dem runden Leder aus?

Perrefort: Natürlich interessiere ich mich noch für Fußball, aber aktiv läuft da nach einer schweren Knieverletzung für mich gar nichts mehr. Darts ist da ein super Ausgleich.

Als Kicker waren Sie der typische Zehner. Welcher Spielertyp sind Sie beim Darts?

Perrefort: Einer, der schnell wirft. Aber auch einer, der die Zahlen genau im Auge behält. Darts kann wie Schach sein. Auch hier gilt es, sich Lösungswege zu erarbeiten.

In der Szene gehört es zum guten Ton, einen Spitznamen zu haben. Ihrer ist „Harry“. Wieso?

Perrefort: Mein Schwiegervater war bei der Großbäckerei Harry angestellt. Er hat mir T-Shirts mit dem Schriftzug des Unternehmens geschenkt, mit denen ich bei den ersten Turnieren gespielt habe. So ist es zu dem Namen gekommen.

Im Vergleich zu „The Flying Scotsman“, „The Cobra“, oder „Snakebite“ klingt „Harry“ eher etwas zurückhaltend.

Perrefort: Ach, ich bin eben nicht so ein Typ, zu dem „Iceman“ oder ähnliches passen würde.

Wer gewinnt denn die Weltmeisterschaft?

Perrefort: Gary Anderson – super Typ, super Spieler.

Wer mit dem Darts beginnen oder in einer Liga spielen möchte – wo kann der sich melden?

Perrefort: In Ochtrup wird im „Paddys“ jeden Dienstag ein Trainingsabend angeboten. Das Dartteam Steinfurt trainiert in der Borghorster Soccerhalle. Da überlegen wir gerade, eine zweite Mannschaft aufzubauen.