Die Kreismeisterschaften im Schützenkreis Steinfurt sind abgeschlossen. Eigentlich sollten sich die Schießfreunde Metelen über die guten Ergebnisse freuen, wären da nicht die beiden jüngsten Niederlagen in der Bezirksoberliga.

In der Mannschaftswertung gewannen die Metelener (Röttger, Kintrup, Rengers) vor den VSB Steinfurt und der SG Wilmsberg. In den Einzelwertungen holten die Schießfreunde gleich mehrere Titel.

Anna-Lena Koch behauptete sich bei den Damen I mit der Luftpistole, Gerrit Röttger setzte sich bei den Herren I ebenfalls mit der Luftpistole an die Spitze. Markus Rengers wurde in dieser Konkurrenz Zweiter vor dem Steinfurter Thomas Röhl. Zwei weitere erste Plätze gab es für Andreas Kintrup (Herren II, Luftpistole) und Norbert Krey (Herren III, Luftpistole). Willi Roters (Herren IV, Luftpistole) musste nur dem Neuenkirchener Harald Hoffmann den Vortritt lassen und gewann Silber.

Erfolgreich war zudem die Jugendmannschaft: Janis Bültbrune, Jasper Knoll und Paul Große-Kleimann wurden Kreismeister. In der Einzelwertung belegten die Schießfreunde in der Reihenfolge Große-Kleimann, Knoll und Bültbrune die ersten drei Plätze.

Aufgrund der Erfolge bei den Kreismeisterschaften sehen die Metelener dem dritten Wettkampf in der Bezirksoberliga am 5. Januar (Samstag) gespannt entgegen. In eigenen Räumlichkeiten erwarten sie die Sportschützen Holtwick. In den beiden Begegnungen zuvor gegen die SSG Teutoburger Wald II und die Sportschützen Sythen gab es jeweils eine 2:3-Niederlage.