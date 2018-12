Von Marc Brenzel

Der FC Matellia Metelen ist in den vergangenen Spielzeiten fast immer durch das Stahlbad „Abstiegskampf“ gegangen. Gerettet haben sich die Kicker aus der Vechtegemeinde aber immer. Doch diesmal droht der bittere Gang in die B-Liga mehr denn je: Mit gerade einmal elf Punkten aus 16 Partien sind die Metelener Letzter.

„Der Matellia ist es stets gelungen, sich zurückzukämpfen. Aber wir sind nicht so naiv zu glauben, dass das automatisch wieder so läuft. Dafür müssen wir schon was tun“, bezieht Spielertrainer Bertino Nacar Stellung. Aus diesem Grund hat er die fußballfreie Zeit verkürzt und die Vorbereitung intensiviert. Direkt nach den Feiertagen stehen die ersten Einheiten in der Halle auf dem Programm, am 8. Januar (Dienstag) geht es dann richtig los.

Kraft- und Ausdauertraining bilden die Schwerpunkte. „Wir müssen uns die zweite und dritte Luft erarbeiten. Kratzen, beißen und laufen, so lang uns die Beine tragen – in diesen Bereichen müssen wir besser sein als der Gegner“, kündigt Nacar seinen Jungs ein paar weniger schöne Trainingseinheiten an.

Personell werden die Metelener in der Winterpause nicht nachladen. Da sieht Nacar auch keinen Handlungsbedarf, denn mit Daniel Ernsting, Lukas Kippelt und Bernd Weßeling stehen drei langzeitverletzte Stützen vor ihrer Rückkehr. „Das sind für mich praktisch alles Neuzugänge“, erklärt Nacar. Gerade Spielmacher Ernsting und Stürmer Weßeling werden angesichts von nur 18 erzielten Toren dringend gebraucht. Diese Ausbeute macht deutlich, wo der Schuh am meisten drückte.

In der eigenen Spielhälfte wirkt der FCM sicherer. 31 Gegentore sind für einen Tabellenletzten nicht unbedingt die Welt. Aber hier positionieren sich mit Keeper Sven Tolksdorf und den beiden Defensivallroundern Sebastian Feldhues und Johannes Kippelt auch die drei bislang stärksten Akteure. Trotzdem nimmt Nacar seine Hintermannschaft in die Pflicht: „Wir haben pro Partie immer noch mindestens ein blödes, selbstverschuldetes Gegentor drin. Das muss dringend aufhören.“

Immerhin hat der früherer Regionalliga-Kicker eine Trendwende erkannt: „Die jüngsten Auftritte waren wieder deutlich besser. Das macht Mut. Und den brauchen wir, denn keiner möchte seinen Namen mit einem möglichen Abstieg der Matellia in Verbindung bringen lassen. Das ist doch klar.“

► Fünf Tests – allesamt Heimspiele – verordnet Nacar seiner Elf. Gespielt wird gegen den FC Lau-Brechte (23. Januar), den SV Mauritz (27. Januar), SW Weiner (1. Februar), die SG Gronau (3. Februar) und den SV Heek (10. Februar).