Von Marc Brenzel

Was für ein Sportjahr war das denn? Die Winterspiele in Südkorea, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, die Leichtathletik-EM in Berlin, und, und, und . . .

Aber auch in Metelen und Ochtrup war sportlich jede Menge los – die Westdeutschen Tischtennismeisterschaften, das große U-15-Hallenturnier, die Sportgala, die Reitertage in Metelen und Ochtrup.

Nicht zu vergessen sind die unzähligen Erfolge von Einzelsportlern und Mannschaften. Die Spielzeiten in den jeweiligen Sportarten verliefen spannend wie nie. Rückfragen bei den Fußballern aus Metelen und Lan­genhorst sind erlaubt. Auch die Ochtruper Handballer waren wieder für Schlagzeilen gut. Diesmal auch neben dem Platz.

Wer sich nicht mehr genau erinnert oder eine Auffrischung braucht, für den haben die Westfälischen Nachrichten eine Bilderstrecke angelegt. Viel Spaß beim Durchstöbern.