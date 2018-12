Die D-Jugend-Fußballer der SpVgg Langenhorst/Welbergen sorgten in Wettringen für Furore. Erst der FC Eintracht Rheine stoppte ihren Siegeszug. Foto: Thomas Strack

Für Furore haben die D-Jugend-Fußballer der SpVgg Langenhorst/Welbergen gesorgt. In der Endrunde in Wettringen entpuppten sich die Schwarz-Gelben als Wunderteam und schalteten einen Favoriten nach dem anderen aus. Erst im Finale erwies sich der haushohe Favorit als eine Nummer zu groß.

Von Marc Brenzel

Ein Jungenteam aus Langenhorst und Welbergen im Finale der Hallenkreismeisterschaft – das ist schon ein Wunder. Doch die gibt es bekanntlich immer mal wieder. So wie jetzt in Wettringen, als die D-Junioren des Vereins bis in das Finale stürmten.

Dass ihnen dort der FC Eintracht Rheine mit 2:0 ein Stoppschild setzte, konnte Trainer Andreas Bäumer verschmerzen: „Wir haben mehr als das Maximale erreicht. Sich als einziger B-Ligist für die Endrunde zu qualifizieren, war ohnehin schon richtig stark.“

Als kleinster Fisch im Teich bissen die Ochtruper zunächst zwei Mal kräftig zu, was Emsdetten 05 (2:0) und die JSG Borghorst/Wilmsberg (3:0) zu spüren bekamen. Einem 0:4 gegen den FCE Rheine (Bäumer: „Das sind Jungs, die einfach richtig gut kicken können“) schloss sich ein 1:2 gegen Matellia Metelen an.

Zu diesem Zeitpunkt war die SpVgg gefühlt ausgeschieden, doch Borghorst/Wilmsberg griff den Langenhorstern mit einem 4:2 gegen Metelen unter die Arme. So schaffte die Truppe um Torwart Yannik Enkrodt dank des besseren Torverhältnisses doch den Sprung in das Halbfinale.

Dort brillierte der Außenseiter erneut und schaltete den Bezirksligisten SuS Neuenkirchen mit 2:0 aus. Für die Tore zeichneten Anton Averbeck und Felix Bäumer verantwortlich.

Im Finale kam es zum „Rückspiel“ gegen die Eintrachter. Wieder warfen die Ochtruper alles in die Waagschale, aber auch das konnte den Zwei-Klassen-Unterschied nicht wett machen. Maurice Thier und Max Ostendorf sorgten für den 2:0-Erfolg des großen Favoriten.

„Die Jungs haben super gekämpft und einen prima Zusammenhalt gezeigt. Das war auch nötig, um gegen die vielen höherklassigen Teams zu bestehen“, benotete Bäumer den Auftritt seiner Mannschaft anschließend mit einer Eins plus mit drei Sternchen.