Christof Brüggemann (M.) und seine Wilmsberger überzeugten in der Vorrunde, in der Zwischenrunde war allerdings Endstation. Foto: Thomas Strack

Der SV Wilmsberg hat es beim Hallenturnier in Wettringen nicht auf das Treppchen geschafft. Nach einer guten Vorrunde blieb der Sieger von 2017 in einer starken Zwischenrunden-Gruppe hängen. Für Matellia Metelen war schon nach der Vorrunde Endstation. Sieger wurde eine Mannschaft, die mit einem Finalfluch zu kämpfen hatte.

Von Marc Brenzel

Beim LVM-Cup, dem Hallenturnier des FC Vorwärts Wet­tringen, kamen Matellia Metelen und der SV Wilmsberg nicht über die Statistenrolle heraus. Während die Metelener schon in der Vorrunde die Segel strichen, erreichte der SVW wenigstens noch den zweiten Turniertag.

In der Gruppe C gab es für die Matellia außer einem 4:0 über den B-Ligisten Fortuna Emsdetten nichts zu holen. Die Niederlagen gegen den TSV Handorf (0:7) und den FC Leschede (3:7) fielen happig aus. Als Achtungserfolg war hingegen das abschließende 2:3 gegen die Bezirksliga-Formation des gastgebenden FC Vorwärts zu werten.

Besser machten es die Wilmsberger, die 2017 das Turnier gewonnen hatten. Die Piggen begannen in der Gruppe A mit einem 6:2 gegen den SC Sprakel und einem 5:0 gegen die Reserve von Emsdetten 05. Beim unnötigen 3:4 gegen die Wet­tringer Zweitvertretung schlichen sich einige Unkonzentriertheiten ein, doch beim 4:2 gegen Westfalia Kinderhaus II korrigierten die Wilmsberger diese Fehler.

Rundum zufrieden konnte Spielertrainer Christof Brüggemann aber nicht sein, denn Jan Kroening zog sich eine Verletzung zu. „Vermutlich ein Bänderriss oder eine schwere Bänderdehnung. Echt bitter. Wenn sich jetzt noch einer verletzten muss, dann lass es bitte den Spielertrainer sein“, so Brüggemann.

So weit kam es nicht, alle SVW-Kicker überstanden den weiteren Turnierverlauf unbeschadet. Dieser beschränkte sich aus Wilmsberger Sicht jedoch nur auf vier Partien. Das 1:3 gegen Vorwärts Wettringen brachte den Bezirksliga-Spitzenreiter schon früh unter Zugzwang. Gegen den Landesligisten Westfalia Kinderhaus lag das Brüggemann-Team mit 2:3 hinten und drückte auf den Ausgleich. Doch statt das 3:3 zu machen, kassierten der SVW das 2:4.

„Damit war klar, dass wir das Halbfinale verpassen würden. Demnach kamen die verbleibenden Spiele einem Auslaufen gleich“, erklärte Brüggemann. Frei von jedem Druck und jeglichen Zwängen lief es runder, was ein 2:2 gegen Titelverteidiger Schüttorf 09 und ein 5:2 gegen den BSV Roxel II verdeutlichten.

„Wichtig war, dass keine weitere Verletzung dazu gekommen ist. Das muss man schon so sagen. Für uns saß mehr drin, allerdings hatten wir auch eine richtig starke Gruppe. Jetzt blicken wir auf das Turnier am Sonntag in Burgsteinfurt. Da treten wir mit einer etwas veränderten Truppe an. Niclas Ochse, Marius Wies oder Alexander Wehrmann sind dann dabei, was die Truppe sicherlich nicht schlechter macht“, kündigte Brüggemann an.

Turniersieger wurde der FC Vorwärts Wettringen. In einer Neuauflage des Vorjahresendspiels setzte sich die Mannschaft von Trainer Patrick Wensing mit 4:3 gegen Schüttorf 09 durch. In den drei Jahren zuvor hatten die Wettringer jeweils das Finale verloren. Dritter wurden die Wettringer Allstars.