Von Marc Brenzel

Beim FSV Ochtrup bekommt der Kader für die Saison 2019/20 immer schärfere Konturen. Sportleiter Clemens Gude gab jetzt bekannt, dass das personelle Gerüst vermutlich unverändert bleibt.

Als wichtigste Personalie stuft Gude ein, dass Mohammed Sylla seine Zusage für einen Verbleib gegeben hat. „Mo ist jung und schnell. Solche Spieler wecken die Begehrlichkeiten höherklassiger Vereine“, mussten Gude und Co. um den jungen Angreifer kämpfen. Diesen Kampf entschieden die FSV-Verantwortlichen für sich. Nicht zuletzt, weil sie dem jungen Guineer vielversprechende Perspektiven auch abseits des Platzes anboten. „Wir wollen Mohammed beruflich und privat in Och­trup voll integrieren“, erklärt Gude.

Kapitän Jank Hannekotte sollen ebenfalls Angebote vorgelegen haben, doch der Mittelfeldspieler will den eingeschlagenen Weg mit dem FSV weitergehen.

„Es sieht momentan so aus, dass wir keine Abgänge zu verzeichnen haben. Mit Felix Fiedler und Steffen Beckmann kommen zudem noch zwei Langezeitverletzte zurück“, listet Gude auf. Er räumt aber auch ein: „Die Rückholaktionen von Och­trupern, die auswärts spielen, verlaufen eher zähflüssig.“ Viele interessante Akteure hätten bereits bei ihren momentanen Vereinen zugesagt, andere schreckt das Training auf Asche im Winter ab. Aber an der Infrastruktur würde man ja arbeiten, so Gude.

„Auch wenn diese Gespräche jetzt noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, werten wir sie als Investition in die Zukunft. Vielleicht kommen die Jungs ja in der übernächsten zu uns.“