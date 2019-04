Wenn sich ein Spieler beim FC Schwarz-Weiß Weiner derzeit in Bestform befindet, dann ist es Tobias Oßendorf. Wie bereits in der Vorwoche gelangen ihm auch gegen den SV Wilmsberg II drei Treffer in einer Halbzeit (3., 41., 43.). Das waren zugleich die einzigen Glanzlichter in einer ungewohnt „miserablen“ ersten Hälfte. So bezeichnete sie Trainer Florian Dudek: „Da haben wir ohne Esprit nach vorne gespielt.“

Defensiv war seine Mannschaft nicht sehr gefordert, musste allerdings den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Tim Beckmann (32.) hinnehmen. Weiners 4:1 durch einen Volleyschuss Matthias Oßendorfs (51.) sowie ein Platzverweis gegen den SVW (61.) brachten die endgültige Entscheidung. Erneut Matthias Oßendorf (70.), Max Weyring (74.) sowie Michael Möllers per Doppelpack (80., 83.) besiegelten den Kantersieg der Schwarz-Weißen.