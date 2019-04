Am Mittwoch haben der 1. FC Nordwalde und die SpVgg Lan­genhorst/Welbergen in einem vorgezogenen Punktspiel die 25. Runde in der Kreisliga A eröffnet. Das bessere Ende hatten die Hausherren, die den Aufsteiger mit 4:1 (2:0) in die Knie zwangen.

Nordwaldes Rechtsaußen Julian Schoo stand in der ersten Hälfte im Mittelpunkt. Und zwar als Doppeltorschütze: Beim 1:0 kam er nach einem Angriff über die linke Bahn in der Mitte frei zum Abschluss (12.), beim 2:0 verwandelte sich sein als Flanke gedachter Ball während der Flugbahn zum Torschuss (42.). Auf die Anzeigentafel hätten es beinahe auch die Gäste geschafft, wenn FCN-Keeper Sascha Woestmann nicht unmittelbar nach der Führung in einem Eins-gegen-eins-Duell mit Christian Holtmann kühlen Kopf bewahrt hätte.

Die Langenhorster wirkten nach dem Wiederbeginn eifriger und verdienten sich daher auch das 1:2: Nach einer Freistoßvariante knallte Stefan Schwering den Ball mit Hilfe der Unterkante der Latte ins Netz (63.). Lange brauchten die Ochtruper aber nicht über einen möglichen Ausgleich nachzudenken, denn nur 60 Sekunden später stellte Marvin Bingold mit seinem 19. Saisontor den alten Abstand wieder her. Der Schlusspunkt war das jedoch noch nicht, denn für den zeichnete Felix Hols verantwortlich. Nach einer Ecke von Schoo traf der Defensivallrounder per Kopf (78.).

„Nach zuletzt zwei mäßigen Auftritten war zu merken, dass die Jungs heute unbedingt wollen. Zwar ist spielerisch noch Luft nach oben, doch ich bin zufrieden“, bilanzierte Nordwaldes Trainer Bernd Hahn.

Für sein Langenhorster Gegenüber Thorsten Bäumer stand nach dem Abpfiff fest: „Gar keine Frage, das war heute einer unserer schwächeren Auftritte in dieser Saison. Aber an den Nordwaldern brauchen wir uns auch nicht zu orientieren. Wir müssen die nötigen Punkte für den Klassenerhalt gegen andere Mannschaften holen.“

1. FC Nordwalde: Woestmann – Roters, Grimme, Hols, Markfort – Godt (60. Jostarndt), Soller – Schoo, Bingold, Schemann (72. Hölscher) – Dömer.

SpVgg Langenhorst/Welbergen: Berghaus – A. Holtmann, Düker, Bültbrune (60. Holtmannspötter) – Omar (80. Wesseling), Steinlage, Ochse, Schwering – K. Wenning, Schepers (80. Heinrich), C. Holtmann.

Tore: 1:0 und 2:0 Schoo (12./42.), 2:1 Schwering (63.), 3:1 Bingold (64.), 4:1 Hols (78.).