Ochtrup -

Nirgendwo im Kreis wird der Minikicker-Fußball so groß geschrieben wie in Ochtrup. In der Töpferstadt wird für die Jüngsten der Jüngsten sogar eine wiederkehrende Turnierserie gespielt. Das Konzept ist schlüssig – das wurde am Sonntag wieder einmal mehr als deutlich.