„Das fühlt sich sehr gut an“, freute sich Trainer Marcel Buscholl nach dem Schlusspfiff. Der Sieg stand nach einer starken ersten Halbzeit lange auf der Kippe, denn Bilk drückte nach einer Umstellung auf drei Spitzen in Durchgang zwei ordentlich aufs Tempo. Bis dahin hatten Kevin Brosda (11.) und Pascal Schultejan (24.) eine beruhigende Führung für Lau-Brechte herausgeschossen. Brosda hatte in der 48. Minute das vorentscheidende 3:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am Torwart.

In einem offenen Schlagabtausch spielten nach Lars Merkers Anschlusstreffer (56.) beide Mannschaften auf Sieg und Pascal Weiser hielt den FCL mit seinen Paraden in Führung. Schließlich machte Brosda in Folge einer Einwurfsituation alles klar und den ersten Dreier seit Mitte Februar klar.