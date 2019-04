Mit einem kleinen Kader nahm der TTV Metelen bei der 32. Auflage des „Erich-Schulze-Gedächtnis-Turniers“ in Rheine teil. In der Herren-Konkurrenz bis 1800 TTR-Punkte musste sich Sebastian Klockenkemper erst im Finale Jens Munstermann geschlagen geben. Mit Platz zwei im Doppel unterstrich Klockenkemper seine gute Form. In der Schülerinnen- und Schülerklasse bis 800 TTR-Punkte verloren Lenya Duesmann-Artmann als Zweite und Jan Große-Venhaus als Dritter nur gegen Julia Shevnin vom TB Burgsteinfurt. -aj-