Ochtrup -

Die nächste Etappe im Titelrennen muss der FC SW Weiner am Sonntag in Bilk in Angriff nehmen. Das Westfalenstadion ist sportlich gesehen, einer der höchsten Gipfel, die es in der B-Liga zu bezwingen gilt. Erst recht, wenn der Gastmannschaft einer der besten Torschützen abgeht – wie am Sonntag den Schwarz-Weißen.