Martin Weßling wechselt zur kommenden Saison vom TTV Metelen zum Ligakonkurrenten DJK Blau-Weiß Greven. Das bestätigte TTV-Geschäftsführer An­dreas Joost am Donnerstag. Weßling kam in der Vergangenheit vorwiegend in der Bezirksliga-Reserve zum Einsatz, half aber immer auch wieder im Metelener Verbandsliga-Team aus. Der Rechtshänder wohnt in Nordwalde und sieht in Greven eine bessere Perspektive. „Die Anfahrt ist einfach kürzer, das ist ein Argument“, kann Joost den Wechsel gut nachvollziehen. Weßling, der als Beisitzer dem TTV-Vorstand angehört, wird dieses Ehrenamt unanhängig seiner sportlichen Entscheidung weiterhin ausüben. Für Weßling soll Christian Kowatsch aus der „Dritten“ nachrücken. Unverändert bleibt der Kader des Verbandsliga-Teams. -mab-