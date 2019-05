Am vergangenen Samstag begann die Wettkampfsaison für die zweite Mannschaft des SC Arminia Ochtrup in der Münsterlandliga 3 in Herten. An den Start gingen Tessa Telker, Lilly Speckblanke, Maria Holthenrich, Lena Schneuing, Ria Ikemann und Lea Löcker.

Direkt zu Anfang mussten sie ihre Nerven am Zittergerät, dem Balken, beweisen. Telker zeigte eine sturzfreie Übung und erturnte somit starke 12,15 Punkte für die Mannschaft. Komplettiert wurden die Punkte an diesem Gerät von Speckblanke (10,65) und Ikemann (10,40).

Am Boden zeigten die Ochtruperinnen ihre gewohnte Stärke, wobei Tessa Telker mit 12,90 Punkten die zweitbeste Tageswertung erreichte. Auch Schneuing und Speckblanke verbuchten mit jeweils 12,20 Zählern wichtige Punkte für die Mannschaft.

Weiter ging es am Sprung dort wurde Lena Schneuing mit der Tageshöchstwertung von 12,50 Punkten belohnt, knapp gefolgt von Ria Ikemann mit 12,40 Punkten. Auch Maria Holthenrich zeigte einen sauberen Sprung und erhielt 11,40 Punkte.

Zum Ende mussten die Turnerinnen nochmal ihre ganze Kraft sammeln und ihre Übungen am Stufenbarren präsentieren. Lena Schneuing zeigte eine klasse Übung und hatte mit 12,15 Punkten die drittbeste Tageswertung unter der Konkurrenz. Das Endergebnis wurde durch Lea Löcker mit 11,25 Punkten und Lilly Speckblanke mit 11,90 Punkten an diesem Gerät vervollständigt.

Am Ende des Wettkampftages landeten die Arminen mit 142,15 Punkten auf dem vierten Rang. Mit nur zwei Punkten Rückstand auf den ersten Platz, den KTV Vest Recklinghausen II belegt, steht für die Rückrunde noch alles offen. Das gibt der Mannschaft einen enormen Antrieb sich auf den Wettkampf nochmal gut vorzubereiten.