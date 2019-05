„Wenn wir nicht absteigen wollen, müssen wir unsere Hausaufgaben machen“, fordert Matellia Metelens Trainer Bertino Nacar. Die könnten allerdings schwerer nicht sein, denn mit Germania Hauenhorst stellt sich am Sonntag der Meister in der Vechtegemeinde vor. Seit 26 Punktspielen haben die Gäste nicht mehr verloren.

„Wir müssen den Gegnern 90 Minuten lang auf den Füßen stehen und ihnen so die Lust am Fußballspielen nehmen“, ruft Nacar eine gesunde Zweikampfhärte zur ersten Bürgerpflicht aus. In dem so wichtigen Match können die Hausherren auf ihre Achse Tolksdorf - Kippelt - Langehaneberg - Nacar - Weßeling bauen.